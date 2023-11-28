افتح قلبك.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، رواية (افتح قلبك) تأليف: إيميلي نوتومب، ترجمة: سهيلة علي إسماعيل.

تتحدث الرواية عن فتاة جميلة جداً اسمها ماري تقيم علاقة مع أحد زملائها في الجامعة، وتحمل منه، فيتزوجا فيما بعد، وتصبح هذه الفتاة، التي أردات الاستمتاع بشبابها إلى أقصى حد، أماً في سن مبكرة. وهنا تبدأ غيرتها من ابنتها البكر فائقة الجمال والذكاء، ولا سيما أن زوجها وأهلها يهتمون بها كثيراً. تغوص الكاتبة في أعماق النفس البشرية وما ينتابها من مشاعر وأحاسيس. تُعدّ الرواية إبداعاً أدبياً متفرداً يُضاف إلى الإبداعات السابقة للكاتبة نوتومب.

رواية (افتح قلبك) تأليف: إيميلي نوتومب، ترجمة: سهيلة علي إسماعيل. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.