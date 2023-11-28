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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تنظم ملتقى ثقافيا بالغربية للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ملتقى ثقافيا وفنيا لعدد من سيدات محافظة الغربية، تحت عنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"، ضم عددا من الفعاليات التوعوية وورش لصناعة المشغولات اليدوية.

بدأت فعاليات الملتقى التي أقيمت بقصر ثقافة طنطا، ضمن أنشطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بكلمة من جيهان السيسي، الخبيرة النفسية بمحكمة الأسرة بطنطا، حول أبرز أنواع العنف التي تتعرض له المرأة، ومن بينها: الختان، والتحرش، وحرمانها من الميراث، موضحة بأن الشرع والقانون قد كفلا للمرأة كثيرا من الحقوق والاستحقاقات.

من جانبها، قالت د. إيمان مكاوي، أخصائية النساء والتوليد بالمركز الطبي بمدينة طنطا إن العنف اللفظي أو الجسدي تتعرض له المرأة على المستويات الاجتماعية كافة، لافتة إلى أن هناك الكثير من الجهات الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن بينها: المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتابعت بأن الدولة المصرية قد أطلقت عددا من المبادرات لتمكين المرأة وتوفير فرص عمل لها.

عن العنف الإلكتروني، أوضح د. محمد السعيد قطب، استشاري التدريب والتطوير المؤسسي بأنه من أشد أنواع العنف ضد المرأة، وتابع بأن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن نسبة 60٪ من العنف تتعرض له المرأة عبر شبكات التواصل الإلكترونية، موجها بعضا من النصائح للسيدات والفتيات بالحرص عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "قطب" بأنه من الخطأ عند التعرض للابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي حظر الشخص، لأنه يؤدي إلى إهدار حق المجني عليها وعدم إثبات عملية الابتزاز، وتابع بأن الحل يكمن في التوجه لإدارة مكافحة جرائم الإنترنت، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تنظم عددا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، تشهده مواقعها الثقافية بالمحافظات بهدف توعية الرواد بالمشكلات التي تواجهها المرأة والفتاة وجهود التصدي لهذه المشكلات واستراتيجية الوقاية من العنف ضد المرأة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني سيدات محافظة الغربية مكافحة العنف ضد المرأة الفعاليات التوعوية صناعة المشغولات اليدوية

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