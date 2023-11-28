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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تطلق منتدى ريادة الأعمال 2023

السعودية
السعودية

 أطلقت الغرفة التجارية بالجوف في السعودية، أعمال منتدى ريادة الأعمال 2023 م ، وذلك بمقرها الرئيس في مدينة سكاكا، ويستمر لفترة ثلاثة أيام.


وبحسب وكالة انباء السعودية الرسمية، يتضمن المنتدى جلسات نقاش وورش عمل ومعارض متخصصة للجهات التمويلية، بهدف فتح الآفاق التمويلية لرواد الأعمال وتحفيز النماذج التجارية وتكريم المميزين في أعمالهم التجارية.


وشارك في الجلسة الأولى فرع بنك التنمية الاجتماعية للتعريف بالمنتجات المتعلقة بدعم رواد الأعمال ومنتج رواد الأعمال الذي يطلق بتعاون بين البنك والغرفة، فيما قدم ممثلو بنك الرياض والإنماء تعريفًا عن منتجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال.


وفي الجلسة الثانية طرحت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف إسهاماتها في دعم المنتجين الزراعيين في المنطقة ودفعهم نحو الابتكار في المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية منه، واستعراض نماذج مميزة من المنتجين الزراعيين، كما استعرض فريق عمل من صندوق التنمية الزراعية الخدمات التمويلية المقدمة للمشاريع الزراعية واشتراطاتها، وقدم معهد ريادة الأعمال تعريفًا عن العمل الحر والخدمات المتاحة لطالبي العمل الحر والجهات الداعمة.


وضمن فعاليات الملتقى كُرمت نماذج من رواد الأعمال المستفيدين من برامج التمويل من بنك التنمية الاجتماعية وبنك الرياض، كما أُطلقت معارض استشارية مصاحبة لبنك التنمية الاجتماعية ومعهد ريادة وصندوق التنمية الزراعية والجمعية التعاونية متعددة الأغراض وبنك الرياض ومبادرة مرافعة.

السعودية ريادة الاعمال منتدى ريادة الأعمال الغرفة التجارية مدينة سكاكا جلسات نقاش

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