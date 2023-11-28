عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يستقبل كوكبة من نجوم المسرح بشرم الشيخ

صدى البلد

 

 
استقبل اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، الفنان مازن الغرباوي، وكوكبة من نجوم المسرح من كل دول العالم، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، وذلك علي هامش الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بنجاح افتتاح النسخة الثامنة من المهرجان علي ارض الشيخ تحت شعار " المسرح من اجل الانسانية" متمنيا دوام النجاح للمهرجان كل عام غلي ارض مدينة السلام العالمي شرم الشيخ.

ومن جانبه قدم المخرج مازن الغرباوي الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء لدعمه ومساندته لإنجاح المهرجان، مشيرا للتعاون البناء مع محافظة جنوب سيناء.
يشار الى النسخة الثامنة من المهرجان والتي تقام علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر الجاري، تمت افتتاحها مساء الأحد بحضور المخرج والمدرب العالمي سكوت، ووفد كوري ، و الفنان محسن منصور الذي قدم حفل افتتاح المهرجان، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والفنانة الدكتورة سميرة محسن والفنانة ميمي جمال والمخرج خالد جلال رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى،  والمايسترو نادر العباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان ، والدكتورة علا العلوان والفنانة أمل الدباس ، والمخرج والفنان الكويتي الدكتور عبد الله عبد الرسول، والفنانة ريم احمد، والفنان طه خليفة، والمخرج والكاتب السعودي الدكتور سامي الجمعان ،والمخرج والفنان الأردني على عليان، والمخرج عصام السيد، والدكتور مدحت الكاشف، والمنتج هشام سليمان، والكاتب والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، والكاتب الصحفي والناقد باسم صادق، والفنان محمد صلاح آدم، والكاتب الصحفي والشاعر وائل السمري عضو اللجنة العليا بالمهرجان.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة ايوب، والهيئة العربية للمسرح.

فودة خلال استقبالم

FB_IMG_1701125963015
FB_IMG_1701125963015
FB_IMG_1701125972107
FB_IMG_1701125972107
جنوب سيناء اللواء اركان حرب خالد فودة مجموعة روسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

اخبار مصر على مدار 24ساعة| إعلان عاجل من الحكومة.. والأرصاد تصدر تحذيرات

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

موضوعات متعلقة

فودة يشهد فعاليات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

مقابل مليون دولار.. ناقد رياضي يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

اخبار مصر على مدار 24ساعة| إعلان عاجل من الحكومة.. والأرصاد تصدر تحذيرات

سخرية من إيلون ماسك بعد زيارته لـ إسرائيل | فيديو

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: أشعر بأنني في وطني وبلدي

إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل الرابعة

بماذا يدعو الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات تقيك عذاب يوم القيامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ