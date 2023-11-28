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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: أتمنى أن تمنح إدارة الزمالك الفرصة كاملة لـ معتمد جمال

صدى البلد

كشف ماهر همام، لاعب النادي الأهلي السابق، عن رأيه في معتمد جمال، كمدير فني لنادي الزمالك.

وقال ماهر همام، عبر برنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي أحمد شوبير: "أتمنى أن يمنح مجلس إدارة الزمالك الفرصة كاملة لمعتمد جمال".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، غدا الأربعاء، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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