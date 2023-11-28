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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استدرجته سيدة لتوصيلها.. كشف غموض م.قتل سائق توك توك فى القليوبية

اطلاق الرصاص
اطلاق الرصاص

شهدت إحدى المناطق بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مقتل سائق توك توك على يد تشكيل عصابي بعد أن استدرجته إحدى السيدات بحجة توصيلها، لإحدى المناطق المحددة لارتكاب الجريمة، وعندما وصل إلى منطقة الحادث أطلق أحد المتهمين عيارا نارياً من فرد خرطوش أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.


البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ بإصابة سائق بطلق خرطوش وفارق الحياة قبل وصوله المستشفى.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زعيم تشكيل عصابى وسيدة و4 آخرين ومتهم هارب، تخلصوا من المجني عليه لسرقة التوك توك الخاص به.


وتابعت التحريات، أن السيدة طلبت من المجني عليه توصيلها لأحد المقابر لقراءة الفاتحة على روح أحد أقاربها، وخلال السير في طريقه فوجئ بأن المتهمين يعترضونه وتعدى عليه المتهم على النحو السابق.
وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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