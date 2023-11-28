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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بحيازة 3 كراتين ترامادول بالقليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "ترامادول" للاتجار فيها ومبلغ مالى بدائرة مركز شرطة بنها.


وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة بنها، تحت إشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بقيام عاطل بالاتجار في الأقراص المخدرة على نطاق واسع، واتخاذه من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وبحوزته 3 كراتين تحتوى على أقراص مخدرة "ترامادول" ومبلغ مالى 650 ألف جنيه.


تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القليوبية الاقراص المخدرة مدير المباحث الجنائية مركز شرطة بنها المباحث الجنائية

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