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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أبوالفضل بدران عضوا بالمجمع العلمي المصري

الدكتور أبو الفضل
الدكتور أبو الفضل بدران خلال حفل تسلم العضوية

قرر مجلس إدارة المجمع العلمى المصرى اختيار  الشاعر والناقد الأدبي الدكتور أبوالفضل بدران الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة عضواً عاملاً مدى الحياة بالمجمع؛ تقديرا لدوره الأدبي  والأكاديمي والمجتمعي ومساهماته الثقافية.

وتم منح الدكتور بدران والأعضاء الجدد في حفل بهيج حضره  الأستاذ الدكتور  فاروق اسماعيل  رئيس المجمع والدكتور محمد عبدالرحمن الشرنوبي أمين عام المجمع ولفيف من الوزراء وأعضاء المجمع .

ووجه الدكتور ابوالفضل بدران الشكر لمن رشحه للعضوية العاملة ومن تكرم بانتخابه متمنيا الإسهام في أنشطة المجمع العلمية والأدبية والثقافية.

ويعد المجمع العلمي المصري من أقدم المؤسسات العلمية في مصر بعد الأزهر الشريف فقد أنشئ في ١٧٩٨ ويهدف إلى العمل على تقدم العلوم في مصر، وبحث ودراسة الأحداث التاريخية ومرافقها الصناعية، وعواملها الطبيعية.

وتحوي أقسام المجمع، أربعة أقسام كالآتي: قسم الآداب والفنون الجميلة وعلم الآثار، وقسم العلوم الفلسفية والسياسية، وقسم العلوم الطبيعية والرياضيات، وقسم الطب والزراعة والتاريخ الطبيعي. وينتظم في هذه الأقسام مائة عضو منهم خمسون عضوا عاملا وخمسون مراسلا .

ومن أبرز أعضاء المجمع، الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، والأمير خالد الفيصل، والدكتور فيليب لاوير، وهو خبير فرنسي في الآثار ودكتور جورج سكانلون وهو أستاذ أمريكي متخصص في العمارة الإسلامية، والدكتور وارنر كايزر وهو ألماني .

يرأس المجمع الأستاذ الدكتور فاروق إسماعيل أحد علماء مصر المشهورين وكان رئيسا لجامعة القاهرة . ويتم اختيار أعضائه بواسطة مجلس الإدارة على أن توافق الجمعية العمومية على هذه العضوية فى أول جلسة لها بعد تاريخ الترشيح.

ومن أشهر رؤسائه السابقين لطفى السيد وطه حسين وعلى مبارك، ومحمود الفلكى باشا ويعقوب أرتين باشا والأمير عمر طوسون باشا.

ومن أبرز أعضاء المجمع تاريخيًا:
الدكتور علي باشا إبراهيم
والشيخ مصطفى عبد الرازق
الدكتور طه حسين
أحمد لطفي السيد
الدكتور منصور فهمي
الدكتور محمد خليل عبد الخالق
الدكتور علي مصطفى مشرفة
توفيق الحكيم
الدكتور محمد ناجى المحلاوى 
الدكتور صوفى أبو طالب 


ويعد الدكتور محمد أبوالفضل بدران من شعراء مصر البارزين  و الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة
• شاعر وناقد أدبي. 
• حائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب ٢٠٢٢.
• رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق ، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي- قنا – مصر وعميد كلية الآداب بقنا سابقا.
• حائز على منحة مؤسسة Humboldt همبولت العالمية الألمانية.
• عضو اتحاد كُتّاب مصر.
• أستاذ زائر بجامعة بون Bonn University  بألمانيا.
• عمل أستاذا بجامعة بوخوم Bochum University   بألمانيا.
- عضو اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
- عضو الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب حتى ٢٠٢٢.
• عمل أستاذا بجامعات عربية وألمانية وله دواوين شعرية وكتب نقدية وكُتبت عن أعماله دراسات نقدية ورسائل جامعية.
• عمل أستاذا بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
• أمين اللجنة العلمية لترقية الأساتذة، بالمجلس الأعلى للجامعات سابقا.
• • محكم خارجي لترقيات الأساتذة  بجامعات ماليزيا وسلطنة بروناي والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة.
• أشرف على عدد من  الرسائل العلمية لنيل الماجستير والدكتوراه،وأصدر العديد من الكتب هذا بالإضافة إلى أبحاثه النقدية حول الشعر والرواية والاستشراق والعَروض والفِكر باللغتين العربية والألمانية، وقد شارك في عدد من المؤتمرات العلمية في العالم ؛ كما نشَر  قصائده ومقالاته في الصحف والمجلات العربية والألمانية ؛ وقد أقام  عدة أمسيات شعرية بالدول العربية وألمانيا، وشارك في برامج إذاعية وتليفزيونية  ، ومن كُتاب اليوميات بصحيفة الأخبار وغيرها من الصحف والمجلات.
• من أهم كتبه المنشورة:
• ديوان" النوارس تحكي غربتها" [شعر]القاهرة 1991 .
• كتاب "دور الشعراء في تطور النقد الأدبي "القاهرة ،1992.
• كتاب "قضايا النقد والبلاغة في تراث أبي العلاء المعري "1992 .
• كتاب "رؤى عروضية نحو تبسيط العروض " ط. مكتبة الأنجلو، القاهرة 1994.
• "كتاب العروض لعلي بن عيسى الربعي النحوي" تحقيق وتقديم , ط.المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت ، الكتاب العربي  برلين –ألمانيا Germany  2000
• كتاب " النصوص الأدبية" مع آخرين ط. جامعة الإمارات العربية المتحدة 2000".
• ديوان بدران" الجزء الأول "معلقة الخروج ساليدا" ط. دار الحضارة ، القاهرة 2001".
• أدبيات الكرامة الصوفية، دراسة في الشكل والمضمون" ط. مركز زايد للتراث،الإمارات العربية المتحدة2001".
• وأعيد نشره بالهيئة العامة لقصور الثقافة ودار المعارف 2021.
• العرب والألمان"(مشترك)، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2004.
• "موت النص؛ جدلية التحقيق والتخييل في النص الشعري في ضوء النقد الأدبي القديم والشعراء النقدة" حوليات كلية الآداب بالكويت 2004.
• "تحليل النصوص الأدبية" (مع آخرين) ط.جامعة الإمارات العربية المتحدة 2005.
• "قنا عبر العصور "القاهرة،2009.
• كتاب "النقد الأدبي البيئي" مطبوعات الكويت 2010 ويعد أول كتاب بالعربية في مجال النقد الأدبي البيئي وفتح مجال البحث الأكاديمي في الجامعات العربية في النقد الأدبي البيئي.
• كتاب "الخضر في التراث العالمي" ط. المجلس الأعلى للثقافة،2012.
• ديوان لا تلتفت إلى الوراء ، ط. دار الأدهم، القاهرة 2016.
• كتاب مرفأ الحكايات "قصص قصيرة" مع آخرين، تحرير د. شهاب غانم ، د.نعيمة الغامدي، أ جميل داري، منتدى الوثاب للشعراء والكتاب، أبوظبي، 2020 .
• أدبيات الكرامة الصوفية، ط. الهيئة العامة للكتاب، 2022.
• بجانب أبحاثه المنشورة بالدوريات والمجلات.
• اختير المتحدث الرئيس بالمؤتمر العلمي الدولي للمؤسسة العالمية هُمْبُولْت Alexander von Humboldt Stiftung  ببحث بعنوان "الماء يكتسب لون الكأس ؛ إشكالية العلاقة بين العرب وأوربا" 2001.

وله أكثر من ثلاثين بحثا منشورا بالمجلات العلمية والأدبية والنقدية في مصر والعالم.

جانب من حفل تسلم د. أبو الفضل بدران عضوية المجمع العلمي المصري

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