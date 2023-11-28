قصة الكلمة الأكثر بحثا في عام 2023 على الانترنت

أعلنت شركة Merriam-Webster، أقدم شركة نشر قاموس في الولايات المتحدة، أنها اختارت كلمة "أصيل" ككلمة العام لعام 2023. وذكرت الشركة أنها شهدت زيادة كبيرة في عمليات البحث عن هذه الكلمة عبر الإنترنت خلال هذا العام.

وأشار ناشر القاموس إلى أن الاهتمام بكلمة "أصيل" كان مدفوعًا بالقصص والمحادثات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وثقافة المشاهير، والهوية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يعد تعدد المعاني التي تحملها الكلمة واحدة من أسباب بحث الكثيرين عنها، حيث تشمل معانٍ مثل "ألا تكون كاذبة أو تقليدًا" وكذلك "أن تكون صحيحة لشخصية الفرد أو روحه أو شخصيته".

وأوضحت Merriam-Webster أن الكلمة "أصيل" على الرغم من كونها صفة مرغوبة واسعة الاستخدام، إلا أنها تعاني من صعوبة في تعريفها وتخضع للنقاش.

وأضاف الناشر أن شعبية الكلمة زادت هذا العام، حيث أصبح الخط الفاصل بين "الحقيقي" و"المزيف" غير واضح بشكل متزايد. وأشارت الشركة إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي ساعدت في زيادة الاهتمام بصحة النصوص والصور ومقاطع الفيديو.

باختيار كلمة "أصيل" ككلمة العام، تعكس Merriam-Webster الاهتمام العام بالبحث عن الحقيقة والأصالة في ظل التطور التكنولوجي وتأثيره على الثقافة والهوية الشخصية.

أشارت ميريام ويبستر إلى زيادة كبيرة في عمليات البحث عبر الإنترنت عن كلمة "أصيل" خلال هذا العام. وأشارت دار النشر إلى أن هذا الاهتمام المتزايد يعود إلى النقاشات والقصص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وثقافة المشاهير والهوية ووسائل التواصل الاجتماعي.