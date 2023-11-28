عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"‎القومي للترجمة" يطلق النسخة العاشرة من كشاف المترجمين.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن مسابقة لترجمة قصة قصيرة بعنوان "صفقة رابحة" للأديب أمين يوسف غراب.

استكمالًا لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، والذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام

 

‎أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة
‎يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.
‎تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.
‎يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected] بالصيغتين ملف word وpdf.  

‎بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي؛ ‎علما بأن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 5 ديسمبر 2023
‎ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

‎ثانيًا: الجوائز
‎يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

نبذة عن أمين يوسف غراب

أمين يوسف غراب (31 مارس 1912 - 27 ديسمبر 1970)؛ أديب وصحفي مصري مشهور له العديد من المؤلفات القصصية والروائية، كما أسهم في تحرير العديد من الصحف المصرية وكتب في بعض الصحف العربية.

لم يدخل أمين يوسف غراب المدارس قط، ولم يتعلم تعليما منظما في حياته، كما إنه لم يقرأ حرفا واحدا حتى بلغ السابعة عشر من عمره على الرغم من نشأته في أسرة ثرية. ثم بدأ في الاطلاع والمعرفة وكان يقرأ كل ما يقع تحت يده من أدب عربي وأدب غربي مترجم وبعد هذه القراءات بدأ في كتابة القصص والروايات ومن مؤلفاته "الأبواب المغلقـة"، "يوم الثلاثـاء"، "آثار على الشفـاه"، "شباب امرأة" والتي تم تحويلها إلى فيلم سينمائي من بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان.

توفي في 27 ديسمبر عام 1970 عن عمر يناهز 58 عاما، إثر تعرضه لنزلة برد حاد، نتج عنها نزيف قاس أودى بحياته.

المركز القومي للترجمة جمهورية مصر العربية اللغة العربية بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ الدكتورة كرمة سامي أمين يوسف غراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

ترشيحاتنا

سعر مرتفع للفائدة.. ما أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك حاليا؟

"أشعر أني في بلدي ووطني"| تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية.. ماذا قال؟

الأونروا: الأوضاع في غزة سيئة للغاية

تعرف على المنح التنافسية للعام الدراسي 2025/2024 المقدمة من دولة المجر

الفصائل الفلسطينية تثمن الدور المصري والقطري في تحقيق الهدنة المؤقتة

قرار عاجل من أبو الغيط الانتخابات الرئاسية المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ