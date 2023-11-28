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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبيه ال iPhone الجديد بـ4000 جنيه فقط ومش هتعرف تفرقهم عن بعض

صدى البلد

أعلنت شركة تكنو Tecno عن هاتف Spark 20C وهو هاتف من الهواتف المبتدئة تمكنت الشركة من تحسينه مع بعض الميزات المثيرة للاهتمام ، حيث يشبه في تصميمه كثيرا هواتف ال iPhone ، ويدعم بطارية كبيرة وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

 

سعر ومواصفات هواتف Tecno Spark 20C 

 

يتميز هاتف Tecno Spark 20C بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة 720 بكسل ويدعم حتى معدل تحديث يبلغ 90 هرتز والجهاز بأكمله نحيف بنسبة 8.75 مم ، مع جوانب مسطحة.

لم تكشف Tecno عن  المعالج بالضبط ، لكنها ذكرت أن هناك وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة مع وحدات Cortex-A53 بتردد 2.2 جيجاهرتز ، والتي تشبه معالج Mediatek Helio G36 المستخدم للهواتف الداعمة لشبكات LTE فقط. يأتي الهاتف مع سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت ، ويمكن توسيعها من خلال فتحة microSD ، وذاكرة الوصول العشوائي لها خياران - 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت.

شبيه ال iPhone الجديد ب 4000 جنيه فقط..مش هتعرف تفرقهم عن بعض

يقدم هاتف Tecno Spark 20C الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف بجوار الكاميرا الثانوية على الجزيرة المربعة، وهي علامة "AI Cam" ومن المحتمل جدًا أنها تفعل القليل لتعزيز اللقطات الفعلية، والكاميرا الأمامية مزودة بمستشعر 8 ميجابكسل وتوجد داخل ثقب.

يتم تشغيل Tecno Spark 20C بنظام Android 13 مع واجهة المستخدم المخصصة من Tecno،  تدعم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة الشحن بقوة 18 واطًا ، ويحتوي الهاتف على رسوم متحركة أنيقة على غرار Dynamic Island حول الكاميرا الأمامية ، تعمل كشريط إشعارات عند توصيل الهاتف.

شبيه ال iPhone الجديد ب 4000 جنيه فقط..مش هتعرف تفرقهم عن بعض

تتضمن المواصفات الأخرى الجديرة بالذكر راديو FM ، ومقبس صوت بقياس 3.5 مم ، ومنفذ USB-C في الأسفل ، ومكبرين صوتيين ، ومستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

يأتي Tecno Spark 20C بألوان Gravity Black و Mystery White و Alpenglow Gold. هناك أيضًا طلاء يدعى "Magic Skin" وهو أخضر اللون وهو عبارة عن لوحة بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100٪ بدون مواد ضارة.

وفقًا لبعض التقارير ، نتوقع أن يبدأ الهاتف من 130 دولارًا "أي ما يعادل تقريبا 4000 جنيه مصري".

TECNO Tecno Spark 20C Tecno Spark iPhone الهواتف المبتدئة Android Android 13 Dynamic Island

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