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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وفر فلوسك.. قائمة بأفضل الهواتف البديلة للموبايلات الرائدة مرتفعة الثمن

وفر فلوسك..قائمة
وفر فلوسك..قائمة بأفضل الهواتف البديلة للموباي

في عالم التكنولوجيا المتقدمة، تشهد الهواتف الذكية البديلة تقدمًا ملحوظًا، حيث تعتبر بدائل مثيرة للانتباه للهواتف الرائدة التقليدية.

فيما يلي قائمة بأفضل الهواتف البديلة التي تبرز في عام 2023:

 

1. **OnePlus 9R Pro:**
  

 يتميز بأداء قوي وكاميرا متقدمة، حيث يجمع OnePlus 9R Pro بين التصميم الأنيق والتقنيات المتطورة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير والألعاب.

 

2. **Xiaomi Mi 12 Lite:**
 

 تقدم شاومي هاتف Mi 12 Lite بسعر معقول مع مواصفات فائقة الجودة، من شاشة AMOLED إلى بطارية تدوم طويلاً، ما يوفر تجربة متميزة للمستخدمين.

 

3. **Google Pixel 6a:**
 

 يستفيد هاتف Pixel 6a من الخبرة الفائقة في التصوير من Google، مع كاميرا رائعة وأداء سلس، ما يجعله خيارًا جذابًا لهواة التصوير الفوتوغرافي.

 

4. **Samsung Galaxy A73:**
 

 يمزج Galaxy A73 بين التصميم الأنيق والأداء الرائع، مع كاميرا قوية وشاشة AMOLED كبيرة، ما يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة مستخدم فائقة الجودة.

 

5. **Motorola Edge+:**
 

 يتمتع هاتف Motorola Edge+ بشاشة منحنية ومعالج قوي، ما يضعه في صدارة الهواتف البديلة للهواتف الرائدة، خاصةً لمحبي الألعاب والوسائط المتعددة.

تثبت هذه الهواتف البديلة أن التنافس في سوق الهواتف الذكية يتجاوز الحدود، حيث تقدم أداءً متميزًا بأسعار تنافسية، ما يمنح المستهلكين مزيدًا من الخيارات لتلبية احتياجاتهم التكنولوجية.

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