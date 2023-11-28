سامسونج تشعر بالغلابة .. موبايل سامسونج جديد في فئة 4000 جنيه

لا تزال شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية توسع سلسلة منتجاتها ، وتوفر هواتفًا تناسب كل ميزانية، و بينما تستعد الشركة لسلسلة Galaxy S24 ، فإنها تقدم أيضًا طرزًا بأسعار معقولة مثل Galaxy A05، و الآن ، الإضافة الجديدة إلى هذه الطرز هي Galaxy A15 5G ، والتي تتميز بخصائص ملحوظة عادة ما نربطها بالهواتف "الفاخرة". فيما يلي التفاصيل .

يتألق Galaxy A15 5G من سامسونج مع شاشة OLED ، بسعر 139 دولارًا فقط على الرغم من كون سامسونج أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم ، إلا أنها أكثر من ذلك ؛ لديها هيكل معقد مع أقسام مختلفة، وإحدى هذه الأقسام هي Samsung Display ، المسؤولة عن إنتاج شاشات لكل من سامسونج والمنافسين مثل آبل ، مما يمنح الشركة مكانة فريدة في عالم التكنولوجيا.

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يبدو أن Samsung Display تمكنت من خفض التكاليف بشكل كبير بحيث حتى الهواتف منخفضة المستوى ستأتي قريبًا مع شاشات OLED.

المثال الأول على ذلك هو Galaxy A15 5G، كانت الشركة قد فاجأت الجميع بالفعل باستخدام شاشات OLED في طراز Galaxy A1X و A2X في وقت سابق من هذا العام .

والآن ، كشفت سلسلة سوق في الولايات المتحدة تبيع المنتجات التكنولوجية ، Walmart ، عن ميزات Galaxy A15 5G ، بما في ذلك شاشة OLED ، في قائمة. وفقًا للمعلومات ، سيكون سعر إطلاق الهاتف 139 دولارًا "أي ما يعادل تقريبا 4000 جنيه مصري".

على الرغم من هذا السعر المنخفض ، إلا أنه سيحتوي على شاشة بجودة عرض FHD + AMOLED مقاس 6.5 بوصة.

على جانب المعالج ، سيتم تجهيز الهاتف Galaxy A15 5G بمعالج ميدياتيك ، من المحتمل أن تكون Dimensity 6100 Plus ، على الرغم من أنها غير مؤكدة، و سيكون لديها أيضًا 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي القابل للتوسيع عبر بطاقة MicroSD.

من المتوقع أن يجذب Galaxy A15 5G الانتباه بأداء الكاميرا الخاص به ، حيث يأتي مع إعداد ثلاثي: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، وعدسة بزاوية عريضة ultrawide بدقة 5 ميجابكسل ، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

السعة المحتملة للبطارية هي 5000 مللي أمبير في الساعة ، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

تاريخ الإصدار الدقيق غير معروف ، لكن من المتوقع أن يصل إلى المتاجر بعد فترة وجيزة من إعلان سامسونج في الأيام المقبلة.