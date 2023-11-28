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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مالك محل وأبنائه لقيامهم بقـ.تل طالب وإصابة شخصين بالقليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس مالك محل أدوات منزلية وأبنائه الثلاثة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل طالب واصابة شخصين اثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الخصوص والتصريح بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.
البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بإصابة شخصين ووفاة آخر إثر مشاجرة.
كان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب "مصاب بجرح نافذ وتوفى أثناء إسعافه" ووالده ونجل خالته "مصابان بجروح وكسور متفرقة بالجسم").

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص قيام (مالك محل أدوات منزلية وأنجاله الثلاثة) بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم والتى أودت بحياة أحدهم، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد الخولى والنقيب يوسف توفيق معاونى رئيس المباحث من ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (سلاح أبيض "سكين")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

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