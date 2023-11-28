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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية تعلى صوت السلام والتنمية بالعالم

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أشاد النائب عمرو القطامي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان إدارة منتدي شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، وذلك انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه منتدي شباب العالم، في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، مؤكدا أن المبادرة جاءت في وقت شديد الحساسية لتعزيز السلام والتنمية في العالم.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، تعد خطوة تكاملية مع الدور المصري الرائد الذي تبذله القيادة السياسية لتحقيق الاستقرار وعملية السلام في ظل الصراع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.

أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" تستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمى، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وتابع النائب عمرو القطامي: كما أن المبادرة تهدف إلى تعزيز شتى أنواع الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، موضحا أن المباردة جاءت لإعلاء صوت السلام والتنمية في مختلف دول العالم.

إحياء الإنسانية إدارة منتدى شباب العالم النائب عمرو القطامي برلمان فلسطين

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