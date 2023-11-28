الفصائل الفلسطينية: نقدر الدورين المصري والقطري وندعو لوقف الحرب الوحشية على غزة

قالت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك: "نقدر الدورين المصري والقطري، وندعو إلى وقف
شامل للحرب الوحشية على غزة، ونتابع انتهاكات الاحتلال للهدنة المؤقتة وندعو لإلزامه بوقفها".
جاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية “القاهرة الإخبارية”.
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قالت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك: "نقدر الدورين المصري والقطري، وندعو إلى وقف
شامل للحرب الوحشية على غزة، ونتابع انتهاكات الاحتلال للهدنة المؤقتة وندعو لإلزامه بوقفها".
جاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية “القاهرة الإخبارية”.
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