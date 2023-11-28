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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي المحلات الجاهزة.. طريقة عمل جلاش بالنوتيلا

جلاش بالنوتيلا
جلاش بالنوتيلا

 

 

الجلاش من الحلويات الشرقية التي يفضل تناولها الكثير لأنها شهية ولذيذة، وتتميز بالحشوات ،بأنواعها المختلفة، بالفستق واللوز والمكسرات.

وفيما يلي خطوات عمل جلاش بالنوتيلا زي المحلات.

 


طريقة عمل جلاش بالنوتيلا

المقادير:

‏-  ½ كيلو جلاش
‏-  2 كوب نوتيلا
‏-  2 كوب مكسرات مشكلة مجروشة
‏-  1 كوب قطر
‏-  ½ كوب سمن مذاب

طريقة التحضير:

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 ثم قطعي ورق الجلاش على شكل مستطيلات متساوية.

افردي المستطيل الأول ثم ادهنيه بالسمن ثم ضعي فوقه المستطيل الثاني وادهنيه بالسمن ثم الثالث وادهنيه بالنوتيلا ثم وزعي المكسرات فوق النوتيلا ثم لفي الجلاش كالرول.
كرري هذه الخطوات حتى تنتهي من العجين.

رصي رولات الجلاش في صينية مدهونة بالسمن ثم ادهني الجلاش من الأعلى بالسمن.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.
أخرجي الصينية من الفرن، ثم صبي الشربات فورًا وهي ساخنة.

جلاش جلاش بانوتيلا مكسرات فستق لوز

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