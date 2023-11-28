إيسترن كومباني تعيد تشكيل مجلس إدارتها

قررت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، دعوة الجمعية العامة غير العادية والعادية للانعقاد، للنظر في تعديل مواد بالنظام الأساسي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وقالت إيسترن كومباني، إن الدعوة تأتي بعد تنفيذ اتفاقية بيع وشراء نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة وهو أمر سيتبعه تعديل النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العادية الموافقة على التعديلات التي حدثت في مجلس الإدارة، وإعادة تشكيله بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي.

فيما ستناقش العمومية غير العادية تعديل المادة 7 من النظام الأساسي والخاصة بهيكل المساهمين بالشركة، والمادة 21 الخاصة بتكوين مجلس الإدارة.