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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني عن جهود تمديد الهدنة: مصر العمق العربي الحقيقي لدولة فلسطين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  بالجهود المصرية لتمديد الهدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ليومين إضافيين، مؤكدا أن من المأمول أن يتم الإعلان عن وقف شامل لإطلاق النار حتى لا يسيل الدم مرة أخرى.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في بيان له، إن الجهود  المصرية القطرية الأمريكية في الهدنة ،فى الوساطة أدت إلى نقطة إيجابية  وتحقيق هدنة بين قوات الإحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، فضلا عن النجاح الشامل للدولة المصرية في هذه القضية منذ بدء الأحداث والوصول إلى هدنة جديدة بين الأطراف المتنازعة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا منذ بداية الأزمة ورفضت بكافة مؤسساتها تهججير الفلسطنيين من أرضهم في ظل محاولات بائيسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أن مصر حقنت دم العديد من الأبرياء من المدنيين بعد الوصوص إلى اتفاق جديد بخوص الهدنة، وأمل بتمديد أطول للهدنة، حتى تتدفق أكبر قدر ممكن للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي عاش أيامًا صعبة.

وتاه:« نتمنى الخروج من إطار الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، كما أن مكانة مصر كبيرة ودورها مشرف تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، و مصر هي العمق العربي الحقيقي لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني».

حماس الاحتلال الاسرائيلي النائب محمد البدري مجلس الشيوخ غزة

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