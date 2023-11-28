بتتبيلة المطاعم.. طريقة عمل كريمة جوز الهند

كريمة جوز الهند .. تعتبر الكريمة من أصناف الصلصات والمنكهات الأساسية لبعض للأكلات وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها .. وتناسب هذه التتبيلة الدجاج والسمك.

وفيما يلي خطوات عمل كريمة جوز الهند.

طريقة عمل كريمة جوز الهند:

المقادير:

‏- 160 مللي كريمة جوز هند

‏- 1 فص ثوم مهروس

‏- 2 معلقة كبيرة زيت

‏- 1 معلقة كبيرة كزبره خضراء مفرومة

‏- 2 ملقة صغيرة صلصة صويا

‏- 2 معلقة صغيرة سكر



طريقة التحضير:

يخلط، في برطمان، كريما جوز الهند، مع فص من الثوم المدقوق وملعقتين صغيرتين من السكر.

ثم نضيف ملعقتين صغيرتين من صلصة الصويا وملعقتين كبيرتين من الزيت وملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة. يغلق البرطمان، وترج المكونات جيدًا