بعد إعلان أردوغان عنها.. رئيسي لن يقوم بزيارته لتركيا اليوم

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لن يقوم بزيارته المقررة لأنقرة اليوم"، من دون أن تذكر السبب؛ حسبما جاء في تصريح خاص لوكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن هذه الزيارة مشيرًا حينها إلى "أنه ونظيره الإيراني سيركزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس".

وقال إردوغان لصحفيين على متن طائرته لدى عودته من قمة إقليمية عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر : "سيزورنا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 28 من هذا الشهر".

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية التركية عن هذه الزيارة وتطرّقت إليها القنوات التلفزيونية التركية بكثافة حتى مساء امس.

وكلن اردوغان قد تحدث مع رئيسي عبر الهاتف الأحد، وفق الرئاسة التركية ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الزيارة أُلغيت أو أُرجئت.