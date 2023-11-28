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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع أبوظبي المالي"

أسبوع أبوظبي المالي
أسبوع أبوظبي المالي

بدأت فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع أبوظبي المالي" الذي يعقد تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وينظمه سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تناقش الدورة الثانية من الحدث، موضوع "الاستثمار في عصر التحوُّلات"، حيث تستقطب ما يزيد على 3,500 شركة عالمية وإقليمية، وأكثر من 10,000 مشارك من قادة القطاع المالي من أكثر من 100 دولة، وتناقش الجوانب الرئيسية لاقتصاد أبوظبي ومفهوم "اقتصاد الصقر" الذي يعزِّز ريادة اقتصاد دولة الإمارات عالمياً، والدور الريادي البارز الذي تؤدِّيه إمارة أبوظبي في النظام المالي العالمي.

وستعقد اليوم فعالية "أسيت أبوظبي"، التي ستركز على مديري الاستثمار والأصول وتخصيصها، فيما ستناقش باقي الجلسات العوامل المؤثرة على الأنظمة النقدية وأحدث التقنيات، وتمويل جهود تحقيق هدف الحياد المناخي والخدمات المالية والقطاعات الصناعية والاجتماعية التي تؤثر على النظام المالي العالمي، كما يسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون والفرص ومعالجة التحديات في عصر التحولات.

وانطلق أسبوع أبوظبي المالي أمس بمراسم افتتاح رسمية بحضور رؤساء الشركات الاستثمارية والمالية الرائدة عالميا، وتم تدشين "منتدى أبوظبي الاقتصادي"، أولى فعاليات الحدث.

ويجمع الحدث، قادة القطاع المالي من حول العالم، ورؤساء مئات من الصناديق الاستثمارية، التي تبلغ أصولها الخاضعة للإدارة، أكثر من مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل أصولًا تراكمية خاضعة للإدارة بقيمة 27 تريليون دولار، بما يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

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