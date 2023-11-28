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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كورال جامعة المنصورة يحصل على المركز الأول فى مهرجان الفنون

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ختام مهرجان مراكز الفنون الموسم الرابع في مجالات ( الموسيقي، الكورال، المسرح، الفنون التشكيلية، الفنون الشعبية).

وكرم  الوزير، خلال ختام المهرجان كورال جامعة المنصورة لفوزه بالمركز الأول في ختام مهرجان مراكز الفنون في نسخته الرابعة علي مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور الموسيقار عمر خيرت.

وأشار صبحى، إلى أن مراكز الفنون بالجامعات فرصة حقيقية للطلاب للكشف عن المواهب الشابة وتسليط الضوء على إبداعاتهم، ومحو الأمية الفنية لطلاب الجامعات غير المتخصصين في المجالات الفنيه، وتكوين كوادر فنية جديدة ذات طابع مصري أصيل تحافظ على الهوية المصرية، مثنياً علي عدد خريجي مراكز الفنون والذي وصل لأكثر من ٧٠٠٠ مشارك خلال الأربعة مواسم السابقة.

من جانبه، قدم الموسيقار عمر خيرت الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعوته وتكريمه في حفل الختام، فضلاً عن تشجيعه للشباب لإظهار مواهبهم الفنية والثقافية.
تضمن الختام تقديم ميدلي وطني ( أداء فريق جامعة المنصورة )
، وميدلي فلسطين بمشاركة فريق موسيقي جامعة حورس وكورال جامعة المنصورة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جامعة المنصورة كورال جامعة المنصورة مسرح وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

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