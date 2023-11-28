السجن 7 سنوات لديلر الحشيش في مدينة نصر و100 ألف جنيه غرامة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة، بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

تجارة الحشيش

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، كما حاز المتهم سلاح ناري بدون ترخيص.

و كشف أمر الإحالة أن المتهم تخصص في ترويج مخدر الحشيش بمنطقة مدينة نصر والتربح غير المشروع منها، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وسلاح ناري.

،وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته الآثمة، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته.



وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.