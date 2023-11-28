برلمانية: دول العالم تُقدر دور مصر في الوصول لهدنة بـ غزة

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بالجهود المصرية العظيمة التي أثمرت بالنجاح والتوصل لاتفاق والوصول لهدنة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية وتمديد الهدنة ليومين إضافيين، مؤكدة بأن العالم بأكمله يٌقدر دعم الجهود المصرية في وقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء في غزة والعمل على كافة الجهات للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار.

وأوضحت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أنه لولا جهود الجانب المصري بالتعاون مع الأشقاء في دولة قطر لما كنا وصلنا إلى إمتداد الهدنة ووقف إطلاق النار بين بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينيىة، فضلا عن أن الساعات الماضية شهدت عدد من العراقيل لاستكمال الهدنة إلا أن مصر تدخلت في الوقت المناسب قبل العودة لنقطة الصفر من جديد واندلاع القصف.

وشددت على أن الدولة المصرية عملت على إدخال المزيد من المساعدات إلى الأهالي في قطاع غزة واستغلال فترة الهدنة في حفظ أرواح الأبرياء في قطاع غزة من الأطفال والشيوخ وغيرهما، فضلا عن أن الإعلان عن اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة وصفقة تبادل المحتجزين بين الجانبين يعد تأكيدا على الدور المحوري الذي تقوم به مصر إقليميا ودوليا.

واختتمت إسحق حديثها بأن القيادة السياسية المصرية وخلفها الشعب استطاعت إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، وصد محاولات الكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وإجلاء الشعب الفلسطيني من أراضيه في الضفة الغربية وقطاع غزة إجبارًا أو بالإبادة الجماعية التي شاهدها الجميع.