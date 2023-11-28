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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يزور رئيس دير المحرق ويناقش أهمية المشاركة والتصويت بالانتخابات الرئاسية

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

زار وفد من حزب المصريين الأحرار، الانبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط، وذلك في مقر تابع بالقاهرة، في إطار الخطوات والجهود الرامية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024/2030.

وحضر الزيارة نيابة عن رئيس الحزب وفدًا ضم:" اللواء ناصر قطامش نائب رئيس الحزب، ورائد مقدم عضو المكتب السياسي، والدكتور إبرام روبرت وكيل لجنة الصحة، باسم سليم عضو لجنة التعليم".

وحضر من الدير القمص عمانوئيل المحرقي وكيل الدير،القمص سرابيون المحرقي طبيب الدير؛ تبادل الترحيب ونقل وفد الحزب تحيات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والذي حالت ظروف الاجتماعات المقررة حضوره اللقاء، مؤكدين بأنه سوف يزور الدير لتحية الاسقف والرهبان بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتناول الحديث جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق أسمى معاني المواطنة والاهتمام البالغ بتحقيق ما يخدم الصالح المصري والاجيال المقبلة وإنشاء بنية تحتية قوية لفتح آفاق واسعة للاستثمار والصناعة وغيرها من المجالات سواء التطوير في الزراعة او المواني وكافة ما يظهر الجمهورية الجديدة وفق رؤية القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

وتحدث اللواء ناصر قطامش نائب رئيس الحزب عن دور وجهود الحزب لخدمة المجتمع المصري بصورة عامة واهتمامه البالغ بالنشء والشباب والعمل الرامي لتعزيز الانتماء والحفاظ علي الهوية المصرية.

وتناول نائب رئيس الحزب والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك مع كافة مناحي المجتمع المدني بهدف تحقيق الصالح العام، وتُطرق إلي مسار العائلة المقدسة باعتباره أحد الروافد الهامة علي الصعيد الديني والثقافي معًا وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تبنت كافة ما يخدم المجتمع المصري علي حد سواء.

كما تحدث وفد الحزب علي اهمية المشاركة الفاعلة من كافة فئات المجتمع المصري للنزول أمام صناديق الاقتراع والتصويت واختيار الأصوب؛ مؤكدًا أن الحزب يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعتبره مرشحه الرئاسي تطابق الرؤى و الخطوات والجهود مع البرنامج العام للحزب؛ ووفق قول رئيس الحزب أن الرئيس السيسي صمام أمان المنطقة كلها.

من جانبه رحب الأنبا بيجول رئيس دير المحرق- أحد أهم نقاط مسار العائلة المقدسة- عن دور الكنيسة القبطية الوطنية عبر التاريخ، وشرح تاريخ الدير الأثري وأنه كان مستقراً للعائلة المقدسة خلال رحلتها في أرض مصر.

وأكد رئيس دير المحرق، أن الدولة المصرية عبر تاريخها تحافظ علي هويتها وطبيعتها الواحدة ونسيج مصر يتضافر في أحلك المواقف والظروف، ولا ينسى للرئيس عبد الفتاح السيسي دوره الوطني الخالص بالإضافة لجهوده العظيمة لاستعادة مكانة مصر دوليا وإقليميا وأفريقيا.

مشيدًا بكافة الجهود المصرية المخلصة لصالح المواطن وبناء وتعمير وتشيد وتطوير شامل في كافة القطاعات ومنها العمل علي توفير الاحتياجات من الغذاء والسلع وتوسيع الرقع الزراعية وانتاج الزيوت وغيرها .

وألمح إلى أن المواطن المصري يستطيع الفرز والتقييم ولعل شواهد الأمور كافية وحافزًا للخروج والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية التي يحلم بها الجميع.

المصريين الأحرار عصام خليل السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة

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