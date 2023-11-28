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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة عدوان غزة..

16 ألف شهيد و35 ألف جريح و6000 مفقود.. حصيلة الحرب على غزة

شهداء فلسطينين
شهداء فلسطينين

اعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة  حتى الآن إلى 16 ألف شهيد، و35 ألف جريح، بجانب 6000 مفقود. 

كما أكد بحسب وكالة معا؛ أن قطاع غزة بحاجة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.


وبينت كذلك إن 470 جريحا من قطاع غزة تم استقبالهم حتى الآن في المستشفيات المصرية.


كما أشارت إلى أن 35 ألف جريح من قطاع غزة بحاجة إلى العلاج، مشيدة بالجهود المصرية، خاصة وزارة الصحة، التي يتم التواصل معها بشكل دائم، والتي سخّرت إمكانياتها لاستقبالهم.


واضافت: هناك 26 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وشددت على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني شحا شديدا في التغذية، والإعاشة، والافتقار إلى الأدوية واللوازم الطبية.

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