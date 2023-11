نيويورك تايمز عن "ويجز" : هدفه الوصول للعالمية

كتبت جريدة "نيويورك تايمز" مقالًا يسلط الضوء على إنجازات مغنى الراب "ويجز" في الفترة الأخيرة.

وشدد المقال على نجاح "ويجز" في أن يصبح نجمًا عالميًا دون أن يصدر ألبومًا كاملاً و هدفه الرئيسي هو إحضار الهيب هوب العربي إلى المستوى العالمي.

بالإضافة إلى تتويج "ويجز" بلقب الفنان الأكثر استماعًا على منصة Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2022 وأصبح الفنان الأول في مصر.

كما قام بأول عرض فني في نهائيات كأس العالم، وهو أيضًا أول فنان عربي يجري جولة عالمية بدعم من شركة الحفلات الكبرى "Live Nation".



بالإضافة إلى ذلك، أعرب "ويجز" بشكل صريح عن دعمه للقضية الفلسطينية ، وشارك في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيويورك وأعلن أيضًا أن جزءًا من عائدات جولته العالمية سيتم تخصيصه لدعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة.

فاز مغني الراب المصري أحمد على المعروف باسم "ويجز" بتصنيف قائمة فوربس الشرق الأوسط (30 Under 30) لعام 2023، التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين ممن يحدثون تأثيرًا في مختلف القطاعات، وذلك في النسخة السادسة من قائمة (Under 30 30) التي كشفت عنها مجلة فوربس وتضمنت 145 مبدعًا ومبدعة من 22 جنسية مختلفة، بينهم علماء وباحثون وفنانون ورياضيون.



وتسلط قائمة فوربس الشرق الأوسط (Under 30 30) لعام 2023 الضوء على إنجازات 145 مبدعًا ومبدعة من 22 جنسية مختلفة. حيث يهيمن المصريون على القائمة بواقع 44 شخصًا، يليهم السعوديون بـ 15، ثم لبنان والإمارات والأردن بواقع 14، و13، و10 أشخاص على التوالي. ويقيم متأهلو القائمة في الشرق الأوسط، أو يباشرون أعمالهم وأنشطتهم الرئيسية فيها، ويتوزعون على 20 دولة، ما يعكس مدى تنوع وتأثير قادة المستقبل في المنطقة، حيث تحتضن الإمارات 43 منهم، تليها مصر التي يقيم فيها 36 مرشحًا، السعودية (14)، لبنان (9)، والأردن (6).



تتضمن كل فئة من 4 فئات في القائمة 30 مشاركة، إذ تعد فئة التمويل والتجارة الإلكترونية الأكبر من حيث عدد المشاركين بواقع 44 شخصًا، ثم العلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي بواقع 34 شخصًا لكل فئة، كما تضم فئة الترفيه 33 شخصًا، ويبلغ متوسط أعمار المرشحين 26.6 سنة، أصغرهم لاعبة تنس الطاولة المصرية هنا جودة (15 عامًا)، ولاعب رفع الأثقال العراقي علي عمار الربيعي (18 عامًا).