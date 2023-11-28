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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة يمامة: يجب تفعيل دور الأحزاب في الشارع وإيجاد حل لمشكلة التمويل

صالون لتنسيقية شباب
صالون لتنسيقية شباب الأحزاب

قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ممثل حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الموقف المصري من قضية غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء واعتباره خط أحمر، هو موقف مشرف وسياسة خارجية ناجحة، وأيضا موقف مصر من أزمة السودان، ودورها الناجح فيها، وكذلك موقف مصر في أزمة ليبيا، فالسياسة المصرية على المستوي الإقليمي جيدة.


جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».
 

وتابع: لكن يجب علينا أن ننظر إلى إفريقيا بمنظور آخر مختلف عن طريق حملة “تعلم في مصر” ونستهدف الطلاب من إفريقيا وآسيا، فهؤلاء من سيكونوا قيادات في بلادهم بعد سنوات، وسيكونوا بمثابة قوة ناعمة، والتوازن في العلاقات مطلوب مع من نحقق معهم المصالح، وكذلك توجد أهمية لتحقيق التوازن مع كل بلاد العالم.
 

وأضاف الجندي، أن الحريات كلمة فضفاضة ويجب على من يمارس الحريات أن يعلم ما له وما عليه، كما أكد على أهمية تفعيل دور الأحزاب، وقال إنه يجب على الأحزاب أن تكون مؤثرة، فهناك أحزاب غير ممثلة برلمانيا وليس لديها مقرات، ويجب دمج الأحزاب المتوافقة أيديولوجيا، مستطردا: يجب أن نجد طريقة فعلية لتمويل الأحزاب، ونطالب بوجود نشاط اقتصادي للأحزاب تحت رعاية الدولة، فكل الأحزاب تسعى لخدمة مصر.
 

وأشار الجندي، إلى ضرورة إلغاء الحبس الإحتياطي، وقال إن هناك طرق كثيرة جدا لتنفيذها مثل الأسورة الإلكترونية، وأوضح أن مركز مصر الإقليمي يضعها محط أنظار العالم كله.
ولفت إلى أهمية تمكين المرأة المعيلة الأرملة أو المطلقة من رعاية أطفالها، وضرورة الاهتمام بالشباب باعتباره قوة لا يستهان بها إذا أحسنت التخطيط لمستقبلهم، ويجب أن يكون الشعب المصري بكل طوائفه ممثلا داخل المجالس الشعبية المحلية .
 

أدار الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والنائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب  الوفد، ود. ولاء عراقيب، أستاذ القانون، ممثل لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

حازم الجندي عبد السند يمامة حزب الوفد رئيس حزب الوفد غزة التهجير القسري للفلسطينيين

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