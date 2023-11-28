محافظ الدقهلية يناقش الطلبات المقدمة من رجال الأعمال لإقامة مشروعات استثمارية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ! اجتماعا للجنة العليا للاستثمار بمحافظة الدقهلية بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة ووكلاء الوزارات مديري مديريات الاسكان والتموين والزراعة وكافة الادارات المعنية بديوان المحافظة.



وقد تناول" مختار" خلال الاجتماع الذي نظمته الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار باشراف الاستاذ عصام حجاج مدير عام الادارة استعراض ومناقشة عددا من الطلبات المقدمة لاقامة مشروعات استثمارية وتعديل واضافة انشطة جديدة لمشروعات قائمة.



وقال "مختار" إن اللجنة ليس لديها مانع من الموافقة علي المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي بشرط استيفاء كافة الموافقات الفنية للاجهزة المختصة، واضاف "مختار" ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.

وطالب مختار بضرورة تضافر جهودنا جميعاً من أجل أن تتحول الدقهلية الي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية مشيرا اننا حريصون علي تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، واشار" مختار " الي ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مصانع جديدة.

وأوضح "مختار" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعه والأعمال ولديهم القدره علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.

وأضاف " مختار " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعه في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

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