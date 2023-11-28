لحضور مؤتمر المناخ "COP28".. رئيس اليمن يصل إلى دبي

وصل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسة اليمنية ، اليوم الثلاثاء، مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، للمشاركة في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين "COP28" الذي تنطلق أعماله الخميس المقبل.

وبحسب ما ذكرته وكالة "سبأ" للأنباء تم استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له في مطار آل مكتوم، وزير العدل الاماراتي عبدالله سلطان النعيمي، وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي.

وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كلمة اليمن في القمة العالمية، مستعرضاً فيها الآثار المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن، خصوصاً على سبل العيش، والموارد البيئية، والخدمات الاساسية، والبنى التحتية، والدعم الدولي المطلوب للحد من تداعياتها، وتحسين القدرات الوطنية لمواجهتها، والتنبؤ بها، والتكيف المستمر مع تقلباتها.

كما سيشارك الرئيس في جلسات رفيعة لتقييم مستوى تنفيذ الالتزامات المناخية المحلية والدولية، بما في ذلك المشاركة في قمة قادة مجموعة الـ 77 والصين التي تنعقد بالتزامن مع فعاليات المؤتمر.