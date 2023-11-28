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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يهدم ثلاثة منازل في الخليل

صدى البلد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم ثلاثة منازل في الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية  أن قوات الاحتلال داهمت تجمع ياقين ببلدة بني نعيم شرق الخليل، وهدمت بآلياتها الثقيلة منزل المواطن إيهاب هارون ادعيس مناصرة، المكون من طابقين، ومساحته 340 مترا مربعا، ويقطنه ما يزيد على 20 فردا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت قرية الديرات شرق يطا جنوبا، وهدمت منزل المواطن طلال ياسر العدرة، المكون من طابقين، ومساحته 260 مترا مربعا، ويقطنه خمسة أفراد.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال حطمت عددا من أشجار الزيتون المثمرة، وجرفت الأراضي والأسوار المحيطة بالمنزل، وهدمت تلك القوات منزلا ثالثا في تجمع أبو شبان شرق يطا جنوب الخليل، لعائلة المواطن فارس جميل عوض، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويؤوي 5 أفراد.

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