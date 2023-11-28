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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحاته غير مقبولة.. مدرب منتخب مصر السابق يوجه نصيحة لـ محمد عبدالمنعم

ضياء السيد
ضياء السيد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن تصريحات اللاعبين عبر السوشيال ميديا وتلميحاتهم بشأن عقودهم وارتباطهم بأنديتهم أصبحت غير مقبولة، مشيرا إلى أن كل لاعب لديه وكيل، كما أن ناديه يتفاوض معه، وهذه الأمور من المفترض أن تخضع للسرية، لكن كل اللاعبين أصبحت تهتم بالكتابة كثيرا عبر حساباتها الرسمية.

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وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "يجب أن يلتزم اللاعب ويسير على النظام الاحترافي، ومحمد صلاح كان يتردد حوله أحاديث كثيرة خلال الفترة الأخيرة ولم يدل بأي تصريحات مطلقًا حول تجديد عقده، وفوجئ الجميع بقيامه بالتوقيع رسميا، لذلك انصح محمد عبدالمنعم لاعب النادي الأهلي بالتركيز فقط في عمله".

وأضاف: "كل لاعب لديه عقد وعندما ينتهي من حقه الرحيل حال عدم رغبته في البقاء، ومحمد عبدالمنعم تعجل في الحديث عبر السوشيال ميديا لاسيما أن عقده مستمر الموسم المقبل، وفي النهاية الأمور ستحل تحت أي بند سواء رحل أو جدد عقده".

وواصل: "الأهلي لديه مباراة مهمة اليوم مع سموحة في الدوري وبعدها هناك مواجهات مهمة في افريقيا، لذلك كان عليه التركيز بدلًا من تصدير القلق لنفسه وللجماهير والاعلام، والجميع سيتطوع لمناقشة ما كتبه، لذلك نصيحتي له أن يركز في عمله مع الأهلي فقط، وترك ملف التجديد حاليا، وهناك لاعبين كثيرين رحلوا عن النادي ولم يحدث شيئ، محمد عبدالمنعم لاعب صغير وشاب ملتزم، وهو يحظى بتقدير كامل من النادي ومنتخب مصر".

وأتم: "عبدالمنعم مقبل على مرحلة مهمة مع الأهلي ومنتخب مصر بالمشاركة في العديد من البطولات، وفي النهاية الأهلي لا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه والأمثلة كثيرة وعديدة، هناك لاعبين مثل رمضان صبحي وأحمد فتحي وغيرهم رحلوا واستمر النادي في حصد البطولات".

منتخب مصر ضياء السيد

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