قبل مباراة دوري الأبطال.. مشجعو باريس سان جيرمان يهاجمون جماهير نيوكاسل بفرنسا

تعرض مشجعو فريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم لهجوم أثناء وجودهم في حانة بالعاصمة الفرنسية باريس قبل مباراة الفريق المقررة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، ذكرت إذاعة «مونت كارلو» الدولية، وفقا لمقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مثيري الشغب، ويعتقد أنهم من مشجعي باريس سان جيرمان، ألقوا بالطاولات والمقاعد عند مدخل حانة بباريس.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أيضا أنه وقعت هجمات قام بها مشجعو باريس سان جيرمان الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن وقوع إصابات.

وشهدت كرة القدم الأوروبية موجة من العنف بين الجماهير في الأسابيع الأخيرة، وظهرت المشكلة بشكل كبير في فرنسا.

كما شهدت ألمانيا اشتباكات جماهيرية خارج الملاعب خلال مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) مطلع هذا الأسبوع.