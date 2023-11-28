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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يأمرون بالقتل والخطف.. كواليس تكشف عن تحكم رؤساء العصابات في سجون السلفادور

رؤساء العصابات بسجون
رؤساء العصابات بسجون السلفادور

قالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن عصابات المخدرات المخيفة في هندوراس والسلفادور لا تدير قطاعات كبيرة من مدن أمريكا الجنوبية فحسب، بل تسيطر أيضًا على السجون.

واعترف الصحفي الهندوراسي مارسيل أورسوتو بتلك الازمة قائلا: «إن معظم أوامر القتل تأتي من السجون، حيث يوجد زعماء العصابات، فالسجون المكتظة والتي غالبًا ما تكون عنيفة يستخدمها زعماء العصابات كمقر مؤقت".

كواليس تحكم رؤساء العصابات بسجون السلفادور

وأضاف مارسيل: "إنهم يأمرون بالابتزاز والقتل وغزو أحياء بأكملها بسبب إمكانية الوصول إلى الاتصالات المتاحة لهم". 

وفي حديثه للصحيفة ، قال إن زعماء عصابات MS-13 وBarrio 18 العنيفة للغاية يسيطرون على تجارة الخمور، والمخدرات والأسلحة في معتقلات الجحيم.

ويقول إن موظفي السجون وحتى كبار المسؤولين الحكوميين يعيشون تحت سيطرة العصابات، حيث تندلع المنافسات المريرة بين عصابتي المخدرات المتنافستين بالبلاد في كثير من الأحيان وتتحول إلى أعمال عنف خلف القضبان.

عصابات السلفادور أمريكا الجنوبية السجون

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