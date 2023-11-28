أطباء يكتشفون جسما غريبا في جمجمة شاب.. لن تصدق ماذا وجدوا

في حالة طبية فريدة من نوعها، عثر أطباء على عيدان تناول الطعام مغروسة في جمجمة، رجل فيتنامي يعاني من الصداع.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، يزعم الأطباء أن عيدان تناول الطعام، حشرت في رأس الرجل المجهول البالغ من العمر 35 عامًا، قبل خمسة أشهر خلال دخوله في شجار مع أحد الأشخاص.

وقالت عائلته لوسائل الإعلام المحلية إنه "أصيب" خلال الشجار وهو مخمور و تلقى العلاج في ذلك الوقت.

الاشاعة المقطعية

لكن يقال إنه لم يكن لديه أي فكرة عن تعرضه للطعن بزوج من عيدان تناول الطعام.

وأفاد كونغ لوان، وهو ناشر أخبار فيتنامي آخر، أن الرجل طلب المساعدة الطبية بعد أن عانى من صداع شديد وإفراز سوائل وفقدان البصر.

وأظهرت الأشعات التي أجراها الجراحون في مستشفى الصداقة الكوبية في دونغ هوي بمقاطعة كوانغ بينه وجود "جسم غريب" داخل جمجمته وتبين ان هذا الجسم هو عيدان تناول الطعام.

وعلى الرغم من أن الرجل كان في حيرة من أمره في البداية بشأن كيفية وصول عيدان تناول الطعام إلى جمجمته، إلا أن عائلته تذكرت لاحقًا أنه كان متورطًا في قتال قبل حوالي خمسة أشهر بينما كان يشرب الخمر.