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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عائلة بريطانية ترصد مكافأة ضخمة للعثور على كلبهم المخطوف.. ما القصة؟

كلب بولدج
كلب بولدج

أطلقت عائلة ويلزية نداءً صادقًا للمساعدة في العثور على  كلبهم  الذي اختطفته عصابة من اللصوص من منزلهم. 

وبحسب صحية “ديلي ميل”، نشرت أم لطفلين، إيما لويس، التي تعيش في طريق إكستر، بولاية ميندي، لقطات من كاميرات المراقبة تظهر اللحظة التي اقتحمت فيها عصابة من خمسة رجال مقنعين منزلها في حوالي الساعة 8:30 مساءً يوم 22 نوفمبر.

عائلة بريطانية ترصد مكافاة ضخمة للعثور على كلبهم المخطوف

 وأوضحت الأم أن الجناة الخمسة هربوا، بعد اختطاف كلبها  البالغ من البلدغ الفرنسي البالغ من العمر شهرًا، وبيرل وصندوق النقود الخاص بأحد أبنائها. 

فيما عرضت العائلة مكافأة قدرها 5000 جنيه إسترليني للحصول على معلومات حول مكان وجود بيرل.

وصفت الأسرة الكلب المفقود بأنه "أرجواني وأسمر" ملون وبطن بيج. 

وقالت لويس، عبر صفحتها على فيسبوك: "لكل من يشارك منشوراتي، ويرسل لي معلومات عن كلبي المسروق ، شكرًا لكم".

عائلة عصابة لصوص كلب

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