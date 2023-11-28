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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقد ندوة تثقيفية بعنوان "حياة كريمة" بـ دار علوم الفيوم

نائب رئيس جامعة الفيوم
نائب رئيس جامعة الفيوم اثناء اللقاء

شهد الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية دار العلوم، الندوة التثقيفية "حياة كريمة" التى أقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم،  وإشراف  الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وحاضر خلال الندوة الدكتور أحمد جمال موسى نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالفيوم، بحضور الدكتور محسن محمد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح عبد المعز العشيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حامد عجيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء ٢٠٢٣/١١/٢٨ بمقر الكلية.

أكد د. عرفة صبرى، أن الندوات التى تنظمها مبادرة حياة كريمة تهدف في المقام الأول لتعميق روح الولاء والانتماء لدى الشباب من أبناء الوطن، وتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي في الارتقاء بمجتمعنا المحلي وتقديم الدعم لاستكمال العمل مع القطاع التنفيذى الحكومى، مؤكدًا في نفس السياق على أهمية ممارسة كافة الطلاب لحقوقهم الدستورية في الاستحقاق الانتخابي الحالي.

من جانبه أشاد د. محسن محمد أحمد بالجهود التى تبذلها مؤسسة حياة كريمة للمساعدة في الارتقاء بجودة الحياة لدى المواطنين، من خلال التركيز على القرى والمراكز الأكثر احتياجًا وتوفير نوعية الخدمات التي تستهدف المواطنين بشكل مباشر من القضاء على المرض والجهل وخدمات الطرق وتوفير المياة النقية والصرف الصحي.

وأشار د. أحمد جمال موسى لتعريف العمل التطوعي بأنه تقديم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمع عمومًا ولأفراده خصوصًا، وقد أطلق عليه مسمى عمل تطوعي لأن الإنسان يقوم به طواعية دون إجبار من الآخرين على فعله.

وألمح إلى تطور فكرة حياة كريمة من مبادرة لمجموعة من الشباب المتحمس تم تبنيها من قبل مؤسسة الرئاسة حتى صارت مؤسسة ضخمة تقدم خدمات بمليارات الجنيهات في كافة أرجاء الجمهورية، وعدد الخدمات والمشروعات التى قدمتها مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الأولى والتى شملت رصف الطرق وتوفير المياه النقية وخدمات الصرف الصحى وإنشاء مجمعات متكاملة للخدمات الحكومية والارتقاء بجودة التعليم وتوفير فرص عمل ومشروعات للأسر الأكثر أحتياجًا مشيرا إلى أن المؤسسة تعتزم البدء قريبا فى المرحلة الثانية لها.

 

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الفيوم اخبار الفيوم “حياة كريمة دار العلوم الندوة التثقيفية

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