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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم .. ختام أعمال دورة "الدعائم الأساسية لمكافحة العدوى" بكلية الطب

نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة اثناء اللقاء

شهد  الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويوشيفومى أومورا مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية فى مصر ختام أعمال الدورة التدريبية "الدعائم الأساسية لمكافحة العدوى" التي نظمتها جامعة الفيوم ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم.

وذلك  فى إطار برنامج التعاون الثلاثي بين وزارة الخارجية المصرية وهيئة التعاون الدولى اليابانى (جايكا) وجامعة الفيوم خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٣٠ وحتى ٢٠٢٣/١١/٢٦ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٦.

بحضور الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب، و الدكتور نجلاء الشربينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور رشا بسيونى رئيس قسم الميكروبيولجى بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والسادة المتدربين.

يذكر أن البرنامج التدريبى ضم ٢٠ متدربًا من دول زامبيا وجنوب السودان وكينيا وغانا وناميبيا، وأقيمت الدورة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية وشارك فى التدريب ١٠ مدربين من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وفي الختام تم توزيع شهادات اجتياز  الدورة على السادة المتدربين.

 

افتتاح المعرض الخيري السنوي بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم

 

 

 

 

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