افتتاح المعرض الخيري السنوي بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم

افتتح الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، "المعرض الخيري السنوي" الذى أقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، ونظمته وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية الخدمة الاجتماعية، تحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبحضور الدكتور أحمد حسني، عميد الكلية، والدكتورة نجلاء رجب العيسوي، مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم، الأحد، بالكلية.

وأعرب الدكتور عرفة صبري حسن عن سعادته بالمعرض، والذى يعد صورة من صور نشر ثقافة التكافل الاجتماعي ودعم الطلاب في المجتمع الجامعي، موجهاً الشكر لكل من أسهم في التنظيم.

فيما أشار الدكتور أحمد حسني إلى أن المعرض يأتي في إطار المسئولية المجتمعية التي تتبناها الكلية، والتي تشمل تنظيم مثل هذه المعارض سنوياً لتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية للطلاب.

يذكر أن المعرض يشمل عددًا من الملابس الجاهزة الشتوية الجديدة بأسعار رمزية، وقد شهد إقبالاً من الطلبة والطالبات.

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