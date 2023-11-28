رفع 600 طن قمامة.. حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة

قاد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة للنظافة والإشغالات لاستعادة الإنضباط والمظهر الحضاري لشارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لرفع تراكمات القمامة الموجودة ورفع السيارات المتهالكة بالجزر الوسطي بالشارع وازالة التندات المخالفة وبدون ترخيص ورفع كافة المظاهر العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

وتمكنت الحملة اليوم من تطهير شارع عرابي من الاشغالات والمخالفات حيث تم رفع جميع السيارات المعطلة والمتهالكة الموجودة بالجزيرة الوسطي بطول الشارع والتحفظ عليها في الأماكن المخصصه كما تم منع انتظار السيارات أيضا بالجزر الوسطي والتنبيه علي أصحاب السيارات بالالتزام بالانتظار علي الجانب الايمن فقط ومن يخالف سيتعرض للمسائلة القانونية.

كما تمكنت الحملة أيضا من ازالة التندات المخالفة أمام المحال التجارية وازالة الأكشاك المخالفة وإزالة فروشات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في تشويه المظهر الحضاري وعرقلة المرور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات لتحقيق الردع العام، حيث أكد المحافظ أنه لن يسمح بأي إشغالات بالشارع مرة أخرى للتيسير علي المواطنين والعمل علي راحتهم.

وخلال حملة اليوم تم رفع أكثر 600 طن قمامة بالشارع تم نقلهم الي المقلب الوسيط حيث وجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة بالشارع ورفع التراكمات أولا بأول مشيرا إلى أن المحافظة تسعي جاهدة لتحسين منظومة النظافة بالمدينة من خلال تفعيل الجمع السكني لمنع تواجد القمامة بالشارع ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو.