أمسية شعرية بكلية الآداب ضمن فعاليات الصالون الثقافي لجامعة الفيوم

شهد الدكتور طارق محمد عبدالوهاب عميد كلية الآداب، أمسية شعرية ضمن فعاليات "الصالون الثقافي لجامعة الفيوم" التي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع الكلية ، التى اقيمت تحت رعاية ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أدار الأمسية إيهاب المقراني أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب، وعماد حمدي أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨ بالكلية.

أكد طارق عبدالوهاب حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الفعاليات لتسليط الضوء على الطلاب المتميزين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، فضلاً عن مردودها الإيجابي في إثراء الحالة الثقافية بالمجتمع الجامعي.

مضيفاً أن التراث الثقافي والأدبي العربي شهد الكثير من مراحل التطور الشعرية، نبغ خلالها العديد من الشعراء العظماء أثروا الحياة الثقافية على مر العصور.

مشيراً إلى أن إقبال الطلاب وحرصهم على حضور هذه الأمسية يعكس مدى الاهتمام بالثقافة والشعر لدى الشباب.

وقال إيهاب المقراني إن أهل الكلمة هم أهل الله في الأرض كما قال الله تعالي في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان" صدق الله العظيم.

مضيفاً أن البيان هو ما يميز الإنسان عن كافة مخلوقات الله تعالى لكونه ويمتلك القدرة على إيصال الرسالة، وأن عالمنا المحيط يشكِّل وجدان الإنسان لصناعة الحضارة وأهل البلاغة والشعر والأدب صناع حضارة الكلمة.

وأعرب عماد حمدي عن سعادته بصحبة شباب الشعراء فهم أصحاب المنصة وأن لكل منهم تجربته الخاصة التي عاشها واستمتع بها.

مؤكداً أن الشاعر مهما كان قدره تُقدر كلماته وتوزن معانيه بميزان من الذهب.

وأوضح أن هذه الأمسية فرصة لجميع الطلاب الموهوبين لاستعراض مواهبهم في الشعر، مشيداً بالأداء المتميز للطلاب المشاركين في فعاليات الأمسية الشعرية.

وخلال الأمسية تبارى شباب الشعراء المشاركون في تقديم نصوص شعرية متنوعة بتنوع رؤاهم مما جسد لوحة شعرية نالت استحسانًا من الحضور.

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