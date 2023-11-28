استلام دفعة من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات لمجابهة الأزمات والكوارث بالقليوبية

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم استلام دفعة من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات من الكاوتش والبطاريات استعدادا لمجابهة الازمات والكوارث بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي اي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات.

وتفقد المحافظ الدفعة الاولى من مستلزمات الكاوتش التي تم استلامها اليوم لتدعيم ورفع كفاءة المعدات وتشمل 252 اطار كاوتش كامل لتشغيل واصلاح 42 سيارة المستخدمة في الازمات والكوارث وهي سيارات شفط مياه الأمطار وسيارات أبراج الكهرباء وسيارات قلاب 6 متر وغيرها وتوريد 76 اطار كاوتش مقاسات مختلفة في لوادر مقاسات مختلفة كما تم توريد 255 بطارية 80 أمبير 12 فولت جافة وتوريد 128 بطارية 100 أمبير 12 فولت جافة وذلك لدعم معدات الحملات المكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن علي مستوي المحافظة.

وأكد المحافظ أن هناك جهودا مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل.

وأكد المحافظ أنه خلال الشهر الجاري سيتم توريد دفعة أخري من البطاريات والكاوتش لتدعيم الحملات الميكانيكية التابعة للمحافظة لتعمل بكفاءة مائة بالمائة لينعكس علي الاداء العام في قطاع النظافة والتجميل وادارة الازمات التي تواجه المحافظة خاصة ونحن في موسم الأمطار والسيول.