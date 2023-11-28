الانتخابات الرئاسية.. سفير مصر بتونس يؤكد أهمية ممارسة أبناء الجالية حقهم الدستوري

التقى سفير القاهرة في تونس السفير إيهاب فهمي، اليوم الثلاثاء، بممثلي الجالية المصرية في البلد المغاربي وذلك بمقري السفارة ودار السكن، مشيرا إلى أهمية استحقاق الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، أن السفير المصري في تونس، زار مؤخرا ولاية صفاقس على رأس بعثة قنصلية، حيث تم خلال تلك اللقاءات مناقشة أوضاع المصريين فى تونس وإحتياجاتهم، وكذلك كيفية الإستفادة من خبراتهم فى دعم الوطن.

وأشار بيان الخارجية، إلى أن المواطنين المصريين أعربوا عن تقديرهم البالغ لحرص السفارة المصرية فى تونس على تعزيز التواصل مع الجالية، وتوفير كافة التسهيلات المرتبطة بالمعاملات القنصلية الخاصة بهم.

واستعرض السفير المصري؛ بحسب البيان الجهود المبذولة من أجل الإرتقاء بمسار العلاقات المصرية التونسية فى شتى المجالات، وكذلك التذكير بالمبادرات التي طرحتها الدولة في إطار الحرص على تحقيق مصالح أبنائها المواطنين المقيمين فى الخارج، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الضخمة التى تستهدف النهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وما تقوم به الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها الوطنية لتوفير حياة كريمة للمصريين.

ومن جهة أخرى، شهدت تلك اللقاءات أيضاً التأكيد على أهمية ممارسة أعضاء الجالية المصرية في تونس لحقهم الدستوري والوطني بالتصويت في الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بمقر السفارة خلال أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر ٢٠٢٣، مع إستعراض كافة القواعد المُنظمة ذات الصلة. وقد عكست تلك اللقاءات إهتماماً كبيراً من جانب أعضاء الجالية المصرية في تونس بالمشاركة في هذا الاستحقاق الإنتخابي الهام.