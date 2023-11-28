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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لا للعنف ضد المرأة.. ندوة مجتمعية بصحة الدقهلية

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عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية ، ندوة تثقيفية مجتمعية بديوان مديريه الشؤون الصحية بالدقهلية للتعريف بالعنف وتأثيره على الصحة والأسرة والمجتمع وكيفيه تعاون جميع قطاعات الدولة في تقديم الدعم المجتمعي لمناهضة العنف خاصة ضد المرأة. 
 

حضر الندوة الدكتور صفوت حجازي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد رشوان وكيل وزارة الأزهر والقمص لوقا بشري كاتدرائية والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن والدكتورة ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب والدكتورة آمال عبد الحي مدير الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بالوزارة والدكتورة سارة يونس مسؤول برنامج العنف ضد المرأة بالوزارة و الدكتورة غاده القنيشي وكيل كلية الطب جامعة المنصورة  والدكتورة سحر عبد العزيز الدكروري أستاذ الطب الشرعي بكليه الطب وعضو المجلس القومي للمرأة و هبة البيلي مسؤول ملف المرأة بالمحافظة  هناء مسعد مدير حماية الطفل بالمحافظة والدكتورة أمينة أمين المجلس القومي للمرأة والدكتورة ايمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة وجميع قيادات المديرية.


بدأت الندوة بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم مع القارئ الطبيب أحمد الدمرداش وألقى وكيل الوزارة والسادة الحضور كلمتهم في كيفية التعامل مع حالات العنف ضد المرأة  ومدى تأثيرها على الأسرة والمجتمع ثم تناولت الندوة نظرة عامة عن العنف ودور القطاع الطبي والخدمات المقدمة للناجيات من العنف ونظم الإحالة.

 

الامومة والطفولة الدقهلية الصحة والسكان القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة جامعة المنصورة صندوق الأمم المتحدة عضو المجلس القومي للمرأة وكيل وزارة التضامن وكيل وزارة الأوقاف

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