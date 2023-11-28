"الرياضيين المصريين" بقطر: نقف خلف السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

استكمل الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين الخارج، لقاءاته مع روابط الجالية المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، بعقد اجتماع مع رابطة الرياضيين المصريين برئاسة لاعب المنتخب القومي السابق هيثم فاروق .

وأكد الدكتور محمود حسين ، خلال اللقاء، أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما أهل مصر لاستضافة العديد من البطولات الدولية الكبري .

وأضاف أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في الرياضة المصرية خلال عصر الرئيس السيسي، جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ضخمة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين، تمثلت في وجود بنية رياضية غير مسبوقة ، من خلال رعاية المنشآت الرياضية ومراكز الشباب واعطائها كل الدعم نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للشباب، ولم يأتي هذا الاهتمام من فراغ بل من منطلق رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري وحصوله على كافة حقوقه.

وأوضح أن مصر أثبتت بفضل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية قدرتها علي استضافة كبري البطولات وأصبحت مصر قبلة لأي بطولة عالمية ، وذلك ما شاهده الجميع خلال بطولة امم افريقيا 2019، وهو الحدث الذي يؤكد قدرة الدولة وعراقتها خاصة انها جاءت في ظروف استثنائية بعد اعتذار أكثر من دولة عن استضافتها لعدم وجود الوقت الكافي، ولكن القيادة السياسية وبرؤيتها الثاقبة حول أهمية هذه البطولة من الناحية السياسية والاقتصادية والإعلامية، قررت استضافتها وبالفعل نجحنا في هذه المهمة وكسبنا وثقة العالم، وأكدنا عودتنا للقارة السمراء بعد غياب.

ونوه بأن الإنجازات التي تحققت على مدار 9 سنوات لم يسبق أن تحققت في فترة رئاسة أخرى، لافتة إلى أن القيادة السياسية تنظر إلى الشباب كونهم نصف الحاضر وكل المستقبل.

وأشار إلى أن هناك ثقة مطلقة من جانب الرئيس السيسي في شباب مصر وفي قدراتهم وفي حماسهم لإنجاز الكثير من التحديات والمشاريع والأحلام التي تحتاجها مصر ويحرص الرئيس دائما على تعزيز قدرات الشباب المصري، ودفعه لتولي المسؤولية.

من جانبهم أكد أعضاء رابطة الرياضيين المصريين في دولة قطر ، في مقدمتهم الكابتن هيثم فاروق والكابتن أسامة مسعد نور حرصهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ،والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيرين إلي إنهم يقومون بحملات لتوعية أبناء الجالية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأشاد ا بالإنجازات الكبيرة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، واهتمامه غير المسبوق بالرياضة والرياضيين، هو ما ساهم في تحقيق مصر العديد من الميداليات الذهبية في عدد من الألعاب الرياضية.

من جانبه أكد محمد شحاتة ، منسق اتحاد شباب المصريين بالخارج بدولة قطر، أن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتحدث عن نفسها في مختلف المجالات، مؤكدا أن ما تحقق خلال سنوات حكمه الرئيس عبدالفتاح السيسي انجاز غير مسبوق علي مستوي كافة الأصعظة.

