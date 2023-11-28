الرئيسان الإماراتي والمنغولي يشهدان تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات اليوم، أوخنا خوريلسوخ رئيس جمهورية منغوليا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.

وبحث بن زايد وأوخنا خوريلسوخ ـ خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي ــ مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات ومنغوليا والفرص والإمكانيات الواعدة لتطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم التنمية والازدهار في البلدين.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28" الذي ينطلق يوم 30 نوفمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي وأهميته في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية المشتركة وفي مقدمتها تسريع العمل المناخي والتنمية المستدامة لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأوخنا خوريلسوخ تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين تهدف إلى تطوير التعاون المشترك شملت التالي: مذكرات بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول للجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة والعادية وإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الخارجية في الدولة ونظيرتها الخارجية المنغولية وتبادل الخبرات الحكومية إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مركز الإمارات للسياسات ومعهد الدراسات الدولية التابع للأكاديمية المنغولية للعلوم ، وأخرى بين المدرسة الرقمية في الدولة والهيئة العامة للتعليم في منغوليا بشأن التعاون في مبادرة التعلم الرقمي بجانب مذكرة تفاهم بين الإذاعة الوطنية المنغولية وشبكة أبو ظبي للإعلام.

وحضر اللقاء ومراسم تبادل المذكرات كل من منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي و حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي و الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.