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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولى بإجماع الآراء

صدى البلد

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للصحفيين بالإجماع على طلب العضوية، الذى تقدمت به نقابة الصحفيين المصريين، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد اليوم لقيادة الاتحاد الدولى عبر تقنية الزوم.
وقد رحبت قيادة الاتحاد الدولى بانضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولى، التى تعتبر واحدة من أهم نقابات الصحفيين فى أفريقيا، والمنطقة العربية وأكبرها.
وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلب الانضمام للاتحاد الدولى للصحفيين فى شهر مايو الماضى، وحصلت على الموافقة من حيث المبدأ فى سبتمبر الماضى خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد الدولى للصحفيين فى رام الله قبل أن تحصل على الموافقة النهائية اليوم.
وقال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين، إن القرار اتخذ بالإجماع وسط ترحيب من جميع النقابات، مشيرًا إلى أن القرار يأتى تتويجًا لجهود النقابة المصرية على المستوى المحلى، والإقليمى، والدولى، وكذلك دورها فى دعم القضية الفلسطينية، وعدد من القضايا الخاصة بالزملاء الصحفيين وحقوقهم فى مؤسسات صحفية مصرية ودولية..
 

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