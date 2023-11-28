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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: فحص 150891 طالبا لمرض البلهارسيا والطفيليات المعوية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية قيام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بفحص 150891 طالبا وطالبة من طلاب مدارس الريف بالمحافظة حتى الآن ضمن حملة الكشف عن مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية.


وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية أنه جاء ذلك فى ظل حرص الدولة على صحة طلاب المدارس ومن أجل تطبيق استراتيجية وزارة الصحة فى القضاء على مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية، وبتوجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة لبنى سليم مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة.


وتابعت أنه الحملة تضمنت تجريع الحالات الإيجابية حيث استهدفت عملية الفحص طلاب الصف الأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والثانوي موضحة أن الحملة مستمرة على كافة مدارس الريف بقرى المحافظة.

القليوبية طلاب مدارس مديرية الصحة والسكان بالقليوبية مرض البلهارسيا وزارة الصحة

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