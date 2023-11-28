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رئيس التحرير
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برلمان

الحد من البطالة وتوفير فرص عمل.. روشتة برلمانية لفتح آفاق جديدة للصيادلة

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

قالت النائبة الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها تشعر بالفخر لما شهدته من تطور كبير فى المعامل الرقابية والمعمل المرجعي الخاص بهيئة الدواء المصرية وذلك خلال زيارة ميدانية قام وفد من لجنة الصحة بها داخل الهيئة.

أهم ركائز الأمن القومي والصحي للدولة المصرية

 

وقالت سمر سالم لـ"صدى البلد"، إن مجلس النواب يدعم هيئة الدواء والعاملين بها ويقدر حرصهم على التكامل والتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، ومنها المجال الدوائي الذي يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي والصحي للدولة المصرية.

 

وأكملت النائبة حديثها قائلة: "من منطلق مهنتي في الصيدلة الإكلينيكية التي كانت محور حديثها مع رئيس هيئة الدواء المصرية دكتور تامر في كيفية النهوض بالتدريب الصيدلي من خلال توفير تدريب وشهادات معتمدة للحصول علي البورد من مصر بشهادات معتمدة ويتم منحها من المجلس الصحي المصري مما يرفع من كفاءة المنظومة الصحية وجعلها ذات كفاءة عالية فضلا عن توفير الجودة في الخدمة الصحية وذلك لوجود تخصصات هامة بها".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك صيدلي اكلينيكي متخصص بالرعاية والزراعة والقلب والأطفال والأورام و الباطنة والجراحة، لافتة الى أن وجود صيادلة في هذه التخصصات يوفر الكثير من الوقت علي أعضاء الفريق الطبي في بذل جهد ووقت في عالم الدواء و تقدير الجرعة المناسبة والدواء المناسب.

وتابعت النائبة أن إدخال هذا المفهوم الجديد في مصر لكنه مطبق في الخارج منذ زمن و من منطلق أحترامي لمنهج التخصصات انه يجب علينا البدأ في العمل علي فتح أفاق جديدة للصيادلة في هذه المجالات الكثيرة والمميزة والتي تساعد بدورها في الحد من البطالة والنداءات المتكررة بالتكليف في مجالات روتينية وفتح فرص عمل في فروع مبتكرة ترفع بجودة المنظومة التعليمية.

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